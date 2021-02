Sui vaccini caos totale e noi rischiamo il lockdown

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Mentre tutti continuano a sostenere che la campagna vaccinazione sia la priorità assoluta del Paese la situazione alla giornata di oggi si può riassumere in una parola sola:. Una confusionecome quella della giornata passata da centinaia di migliaia di famiglie lombarde alle prese con il via al portale di registrazione per la vaccinazione degli over 80 andato online oggi alle 13 e subito frenato da difficoltà di ogni tipo. Centinaia di migliaia di persone prima in fiale per potersi registrare e poi bloccate dall'impossibilità di ricevere tramite sms sul proprio cellulare il tanto ambito «codice di 6 cifre» quantomai simile al Superenalotto. Dalla regione chiedevano calma agli utenti, spiegando che non si trattava di un'ordine di vaccinazione ma della semplice registrazione di chi ne faceva richiesta e che la lista verrà fatta tra qualche ...