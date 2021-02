Sci alpino, Brignone: “Ho rischiato troppo”; Bassino :”Slalom veramente difficile”; Curtoni: “Non ho alcun rimpianto” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Niente medaglie per l’Italia nella combinata alpina femminile dei Mondiali di Cortina. La migliore delle azzurre è stata Elena Curtoni che ha portato a casa un buonissimo quarto posto alle spalle delle favoritissime Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova e Michelle Gisin. Federica Brignone ha commesso un errore alla seconda porta che le è stato fatale mentre si è dovuta accontentare della sesta piazza. Comprensibilmente delusa Brignone, l’azzurra aveva chiuso in testa il superG: “Pista degna di un Mondiale, queste sono le condizioni che normalmente mi piacciono, sono partita troppo all’attacco, pensavo non si scivolasse così tanto e ho commesso un errore. Sapevo di giocarmela con le tre migliori Slalomiste del circuito che si trovavano molto vicine dopo il supergigante, ho provato a rischiare il tutto per ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Niente medaglie per l’Italia nella combinata alpina femminile dei Mondiali di Cortina. La migliore delle azzurre è stata Elenache ha portato a casa un buonissimo quarto posto alle spalle delle favoritissime Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova e Michelle Gisin. Federicaha commesso un errore alla seconda porta che le è stato fatale mentre si è dovuta accontentare della sesta piazza. Comprensibilmente delusa, l’azzurra aveva chiuso in testa il superG: “Pista degna di un Mondiale, queste sono le condizioni che normalmente mi piacciono, sono partitaall’attacco, pensavo non si scivolasse così tanto e ho commesso un errore. Sapevo di giocarmela con le tre miglioriiste del circuito che si trovavano molto vicine dopo il supergigante, ho provato a rischiare il tutto per ...

