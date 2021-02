Samsung Galaxy Tab S7 e S7+ | nuova colorazione in arrivo

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 15 febbraio 2021)annuncia il nuovo colore Mystic Navy perTab S7 e Tab S7+, ampliando ancora di più l’ecosistema. Arriva inoltre laOneUI 3.1ha svelato i nuoviTab S7 e Tab S7+ nel colore Mystic Navy, ampliando ulteriormente il portfolio di dispositivi premium di, ora ancor più ricco di fantastiche colorazioni che permettono di esprimersi in maniera più creativa. Dotati dell’ultimo aggiornamento software One UI 3.1 e di un refresh rate da 120 Hz nei picchi di produttività, iTab S7/S7+ sono equipaggiati di una vasta gamma di versatili funzionalità, per esaltare le esperienze connesse all’interno dell’ecosistema. L’edizione deiTab S7 e ...