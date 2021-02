Roberto Speranza | il nome che mi turba più di tutti Un dramma per gli ospedali | la cupa profezia di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Habemus papam. Ieri è stato incoronato premier Mario Draghi, pontefice laico, e finalmente abbiamo un governo che vorremmo fosse migliore del precedente, ma non siamo sicuri di questo. Visti i nomi di certi ministri abbiamo il sospetto che l'andazzo sarà il solito. Ilche cimaggiormente è quello di, confermato responsabile della Sanità. Considerato quello che succede negli, dove mancano medici e infermieri, e chi ci lavora rischia di scoppiare, non mi pare che l'uomo vanti grandi credenziali. Se poi pensiamo ai vaccini che arrivano a spizzichi e bocconi, ci fasciamo la testa. Anche i bambini dell'asilo sono consapevoli: se le dosi giungono in Italia col contagocce, passeranno mesi prima di ottenere una generale immunizzazione. Senza la quale l'economia ristagnerà in quanto il ...