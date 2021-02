Prima grana per Draghi: la Lega contro il Cts per il caos sci (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Che la tempesta - la Prima di un governo tanto nuovo da dover ancora affrontare la prova della fiducia - stesse covando si era capito dal primo pomeriggio di domenica. "E' un anno che qualcuno ci dice 'state chiusi'. Speranza è appena stato riconfermato e io rispetto le scelte di Draghi, ma spero che a livello di squadra ci sia ascolto. Non ci sta che un consulente del ministero della Salute una mattina si alzi, e senza dire nulla a nessuno, dica che bisogna chiudere le scuole e le aziende", aveva detto Matteo Salvini. Il leader leghista aveva dato così il la alla giornata (e probabilmente anche ai prossimi giorni) destinata a infiammarsi non sulla conferma del lockdown nazionale caldeggiato dal consulente del ministero della Salute ma del nuovo stop alla ripresa della stagione sciistica. "Prima di terrorizzare tutti, ne parli ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Che la tempesta - ladi un governo tanto nuovo da dover ancora affrontare la prova della fiducia - stesse covando si era capito dal primo pomeriggio di domenica. "E' un anno che qualcuno ci dice 'state chiusi'. Speranza è appena stato riconfermato e io rispetto le scelte di, ma spero che a livello di squadra ci sia ascolto. Non ci sta che un consulente del ministero della Salute una mattina si alzi, e senza dire nulla a nessuno, dica che bisogna chiudere le scuole e le aziende", aveva detto Matteo Salvini. Il leader leghista aveva dato così il la alla giornata (e probabilmente anche ai prossimi giorni) destinata a infiammarsi non sulla conferma del lockdown nazionale caldeggiato dal consulente del ministero della Salute ma del nuovo stop alla ripresa della stagione sciistica. "di terrorizzare tutti, ne parli ...

sole24ore : Ex Ilva, arriva la prima grana per Draghi: mancati pagamenti per 1 milione al giorno - Tiziana99296006 : Praticamente quando non ci sarà più neve. È vergognoso che la decisione presa sia comunicata il giorno prima.… - paoloangeloRF : “Neanche il tempo di andar in parlamento per la fiducia e Prima grana #speranza decide di chiudere… - fisco24_info : Prima grana per Draghi: la Lega contro il Cts per il caos sci: AGI - Che la tempesta - la prima di un governo tanto… - infoitinterno : Gli impianti restano chiusi, prima grana per Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Prima grana Gli impianti restano chiusi, prima grana per Draghi

Una grana per il governo Draghi, non tanto e non solo per l'entità delle somme chieste, ma per i risvolti politici che ne derivano. Tutte le regioni del nord sono governate dalla Lega e i ministri ...

Sci, stop di Speranza fino al 5 marzo. Giorgetti e Garavaglia: 'Ora più ristori'. Rivolta Regioni

Dire che è un argomento scivoloso è banale. Ma per il governo rappresenta la prima grana che ha causato scontento e la rivolta delle Regioni. Per oggi era prevista la riapertura degli , ma il Comitato tecnico scientifico venerdì ha fatto sapere, rispondendo a un quesito del ...

Governo, la prima grana è il voto sulla prescrizione Il Secolo XIX Prima grana per Draghi: la Lega contro il Cts per il caos sci

Scendono in campo i ministri del Carroccio. Da Iv, Rosato stempera ("coda del caos precedente") ma chiede ristori ...

ROMA Dire che è un argomento scivoloso è banale. Ma per il

IL CASOROMA Dire che è un argomento scivoloso è banale. Ma per il governo Draghi rappresenta la prima grana che ha causato scontento e la rivolta delle Regioni. Per oggi era prevista la ...

Unaper il governo Draghi, non tanto e non solo per l'entità delle somme chieste, ma per i risvolti politici che ne derivano. Tutte le regioni del nord sono governate dalla Lega e i ministri ...Dire che è un argomento scivoloso è banale. Ma per il governo rappresenta lache ha causato scontento e la rivolta delle Regioni. Per oggi era prevista la riapertura degli , ma il Comitato tecnico scientifico venerdì ha fatto sapere, rispondendo a un quesito del ...Scendono in campo i ministri del Carroccio. Da Iv, Rosato stempera ("coda del caos precedente") ma chiede ristori ...IL CASOROMA Dire che è un argomento scivoloso è banale. Ma per il governo Draghi rappresenta la prima grana che ha causato scontento e la rivolta delle Regioni. Per oggi era prevista la ...