Piano Didattico Personalizzato | l’importanza della rete scuola-famiglia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non hanno difficoltà cognitive o di comprensione, ma di memorizzazione e automatizzazione di alcune procedure in ambito scolastico. Per supportare questi studenti e ridurre le conseguenze emotive che ne possono derivare, il consiglio di classe redige il(PDP) per favorire il raggiungimento del successo formativo degli studenti. Il(PDP) è un documento scolastico ufficiale che riporta il progetto educativo dedicato agli studenti con queste esigenze. La settimana scorsa abbiamo pubblicato il primo di tre articoli con cui il Centro per l’Età Evolutiva ha spiegato cos’è e cosa prevede, mentre questa volta si sofferma suldell’accordo tra ...

luisuruena : RT @paolabinetti: I ragazzi con disabilità hanno gli stessi diritti degli altri a ricevere istruzione e formazione. #NoEsonero Servono doce… - AismeOnlus : RT @paolabinetti: I ragazzi con disabilità hanno gli stessi diritti degli altri a ricevere istruzione e formazione. #NoEsonero Servono doce… - GMagaglio : RT @paolabinetti: I ragazzi con disabilità hanno gli stessi diritti degli altri a ricevere istruzione e formazione. #NoEsonero Servono doce… - LorisTulli : RT @paolabinetti: I ragazzi con disabilità hanno gli stessi diritti degli altri a ricevere istruzione e formazione. #NoEsonero Servono doce… - Moixus1970 : RT @paolabinetti: I ragazzi con disabilità hanno gli stessi diritti degli altri a ricevere istruzione e formazione. #NoEsonero Servono doce… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Didattico

BergamoNews.it

... l'innovazione della didattica e valorizzazione degli attori educativi; l'impegnodei ... governance della scuola, revisione degli organi collegiali con nuove forme di partecipazione, un...... ma a maggior ragione in un contesto come questo) un approcciodi tipo costruttivistico, ... più risulta vitale il loro protagonismo sulmentale . Rimandiamo al corso "Progettare una ...Domani lunedì 15 febbraio sono sospese le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido d'infanzia a Sulmona (L'Aquila) e Penne (Pescara). (ANSA) ...CHIETI – Scuole chiuse domani in diversi comuni abruzzesi per pericolo ghiaccio a causa del maltempo che sta attraversando la regione in queste ore. Come si legge sul portale 3Bmeteo, è ancora ben att ...