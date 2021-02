Non è dimostrato che un «disturbo immunitario letale» sia correlato ai vaccini a mRna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra l’11 e il 12 febbraio 2021 è stato condiviso oltre 500 volte su Facebook un articolo pubblicato l’11 febbraio 2021 dal sito Database Italia (che, come avevamo raccontato, è stata una delle piattaforme che si è distinta per aver diffuso disinformazione in Italia nel 2020), intitolato «vaccini a mRna: negli Stati Uniti i primi segni di un disturbo immunitario letale». L’articolo riassume il contenuto di un’inchiesta pubblicata l’8 febbraio 2021 dal New York Times che riporta 36 casi, negli Stati Uniti, di una malattia nota come porpora trombocitopenica immune (Pti) comparsa poco tempo dopo la vaccinazione con i vaccini Pfizer/BioNTech o Moderna, basati sulla tecnologia a mRna. Si tratta di una malattia autoimmune che impedisce la coagulazione del sangue, con il ... Leggi su facta.news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra l’11 e il 12 febbraio 2021 è stato condiviso oltre 500 volte su Facebook un articolo pubblicato l’11 febbraio 2021 dal sito Database Italia (che, come avevamo raccontato, è stata una delle piattaforme che si è distinta per aver diffuso disinformazione in Italia nel 2020), intitolato «: negli Stati Uniti i primi segni di un». L’articolo riassume il contenuto di un’inchiesta pubblicata l’8 febbraio 2021 dal New York Times che riporta 36 casi, negli Stati Uniti, di una malattia nota come porpora trombocitopenica immune (Pti) comparsa poco tempo dopo la vaccinazione con iPfizer/BioNTech o Moderna, basati sulla tecnologia a. Si tratta di una malattia autoimmune che impedisce la coagulazione del sangue, con il ...

