Napoli, senti il dottor De Nicola: “Se De Laurentiis mi chiama, torno di corsa” (Di martedì 16 febbraio 2021) Alfonso De Nicola, storico ex direttore sanitario della SSC Napoli, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Sport Show, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole. “Ai miei ex collaboratori serviva un supporto per ancora un paio di anni e questo supporto gli è stato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Alfonso De, storico ex direttore sanitario della SSC, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Sport Show, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole. “Ai miei ex collaboratori serviva un supporto per ancora un paio di anni e questo supporto gli è stato L'articolo

zazoomblog : Juventus senti Costacurta: “Il ko di Napoli non mi stupisce. Champions League? Serve altro CR7…” - #Juventus #senti… - Mediagol : #Juventus, senti Costacurta: 'Il ko di Napoli non mi stupisce. Champions League? Serve altro, CR7...'… - vincenz99883302 : @vanabeau Di Maio è per tutte le stagioni. Lo stanno trattando male a Gigino. Lo sbattono a destra è a manca. Gigin… - EnfantProdige : RT @giancalsp: @il_cappellini Senti la Carfagna è stata un ectoplasma in 5 anni di consiglio comunale a Napoli,dove era la leader dell'oppo… - giancalsp : @il_cappellini Senti la Carfagna è stata un ectoplasma in 5 anni di consiglio comunale a Napoli,dove era la leader… -