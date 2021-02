Napoli, guai per Gattuso: l’esito degli esami di Lozano e Ospina (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il successo sulla Juventus lascia due spine a Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli perde infatti sia Hirving Lozano che David Ospina, in un momento delicato che vedrà gli azzurri tornare a giocare anche in campo europeo contro il Granada. Attaccante e portiere hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Il messicano ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro durante la sfida con i bianconeri e sarà costretto a rimanere ai box per almeno tre settimane. Meno grave il problema accusato prima del match dal colombiano. Ospina è stato costretto ad alzare bandiera bianca per una distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra che richiederà una o ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il successo sulla Juventus lascia due spine a Gennaro. Il tecnico delperde infatti sia Hirvingche David, in un momento delicato che vedrà gli azzurri tornare a giocare anche in campo europeo contro il Granada. Attaccante e portiere hanno effettuato questa mattina glistrumentali presso la Clinica Pineta Grande. Il messicano ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro durante la sfida con i bianconeri e sarà costretto a rimanere ai box per almeno tre settimane. Meno grave il problema accusato prima del match dal colombiano.è stato costretto ad alzare bandiera bianca per una distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra che richiederà una o ...

