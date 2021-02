LIVE Sci alpino, Combinata uomini Mondiali in DIRETTA: Pinturault-Schwarz per l’oro, Tonetti e Franzoni per la top ten (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24: Fuori dopo poche porte Mayer. Ora ci si gioca l’oro con Schwarz 15.23: Kriechmayr esce di scena prima dell’intermedio. Ora Mayer 15.22: Bene nella seconda parte di gara il francese Pinturault che chiude con un vantaggio di 1?29 su Crawford. Ora Kriechmayr 15.21: All’intermedio Pinturault ha 25 centesimi di vantaggio 15.20: Attacca a tutta il canadese Crawford che ovviamente non può fronteggiare il confronto con gli specialisti: 2’07?19 il suo tempo. Ora Pinturault 15.18: Il primo a partire sarà il canadese Crawford, tra pochi istanti 15.17: Tante le curve nella manche di slalom. Sulla carta non mancano i tranelli 15.16: terreno durissimo e ghiacciato, come per le ragazze, c’è il sole a Cortina, -3 gradi la ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24: Fuori dopo poche porte Mayer. Ora ci si giocacon15.23: Kriechmayr esce di scena prima dell’intermedio. Ora Mayer 15.22: Bene nella seconda parte di gara il franceseche chiude con un vantaggio di 1?29 su Crawford. Ora Kriechmayr 15.21: All’intermedioha 25 centesimi di vantaggio 15.20: Attacca a tutta il canadese Crawford che ovviamente non può fronteggiare il confronto con gli specialisti: 2’07?19 il suo tempo. Ora15.18: Il primo a partire sarà il canadese Crawford, tra pochi istanti 15.17: Tante le curve nella manche di slalom. Sulla carta non mancano i tranelli 15.16: terreno durissimo e ghiacciato, come per le ragazze, c’è il sole a Cortina, -3 gradi la ...

