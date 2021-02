Lasagna alla zucca (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’inverno è certamente il periodo migliore per cucinare la zucca. Questa ricetta per la ha una preparazione veramente facile e veloce, ma il risultato è davvero delizioso. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 450 g di Sfoglia 800 g di zucca 500 ml Besciamella ½ bicchiere di vino bianco 500 g Salsiccia piccante 100 g parmigiano 500 g Mozzarella 3 cucchiai di Olio evo 1 pezzetto di Cipolla Sale fino q.b. Iniziamo la preparazione della quindi per prima cosa mettete un filo di olio extravergine di oliva in padella, poi aggiungete la cipolla tagliata finemente e fare rosolare per qualche minuto. Quando la cipolla sarà leggermente dorata, mettete la zucca sbucciata, pulita, lavata e tagliata a pezzetti e mescolate. Lasciate cuocere a fiamma alta, quindi aggiungere peperoncino, sale e sfumate con il vino bianco. Poi quando ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’inverno è certamente il periodo migliore per cucinare la. Questa ricetta per la ha una preparazione veramente facile e veloce, ma il risultato è davvero delizioso. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 450 g di Sfoglia 800 g di500 ml Besciamella ½ bicchiere di vino bianco 500 g Salsiccia piccante 100 g parmigiano 500 g Mozzarella 3 cucchiai di Olio evo 1 pezzetto di Cipolla Sale fino q.b. Iniziamo la preparazione della quindi per prima cosa mettete un filo di olio extravergine di oliva in padella, poi aggiungete la cipolla tagliata finemente e fare rosolare per qualche minuto. Quando la cipolla sarà leggermente dorata, mettete lasbucciata, pulita, lavata e tagliata a pezzetti e mescolate. Lasciate cuocere a fiamma alta, quindi aggiungere peperoncino, sale e sfumate con il vino bianco. Poi quando ...

