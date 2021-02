It Takes Two durerà più di A Way Out. Josef Fares svela la longevità del suo prossimo titolo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Hazelight Studios sono ormai sinonimo di giochi cooperativi incentrati sulla narrazione. Dopo il successo di A Way Out, ora il team sta cercando di andare oltre con il prossimo It Takes Two, e a quanto pare sembra che sarà un'avventura molto più corposa rispetto al titolo di debutto. Parlando con Gamingbolt in una recente intervista, Josef Fares - boss di Hazelight e director di It Takes Two e A Way Out - ha affermato che l'imminente avventura cooperativa durerà circa 14-15 ore. Anche se non ci saranno oggetti da collezione, i fan possono aspettarsi molta varietà nei minigiochi e questa varietà è qualcosa su cui il gioco sembra porre molta enfasi. "Direi tra le 14 e le 15 ore", ha detto Fares quando gli è stato chiesto della durata del gioco. "C'è ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Hazelight Studios sono ormai sinonimo di giochi cooperativi incentrati sulla narrazione. Dopo il successo di A Way Out, ora il team sta cercando di andare oltre con ilItTwo, e a quanto pare sembra che sarà un'avventura molto più corposa rispetto aldi debutto. Parlando con Gamingbolt in una recente intervista,- boss di Hazelight e director di ItTwo e A Way Out - ha affermato che l'imminente avventura cooperativacirca 14-15 ore. Anche se non ci saranno oggetti da collezione, i fan possono aspettarsi molta varietà nei minigiochi e questa varietà è qualcosa su cui il gioco sembra porre molta enfasi. "Direi tra le 14 e le 15 ore", ha dettoquando gli è stato chiesto della durata del gioco. "C'è ...

In un'intervista su Polygon , il game designer Josef Fares di Hazelight , responsabile di A Way Out e attualmente al lavoro su It Takes Two , ha espresso le sue perplessità sul servizio di gaming in abbonamento Xbox Game Pass . Il Game Pass è amato da molti fan Xbox e PC, in quanto gli permette di accedere ad una libreria di ...

Hazelight Studios sono ormai sinonimo di giochi cooperativi incentrati sulla narrazione. Dopo il successo di A Way Out, ora il team sta cercando di andare oltre con il prossimo It Takes Two, e a quant ...

Joseph Faras non è convinto della sostenibilità del servizio Xbox Games Pass e si pone la domanda che si sono fatti un po' tutti, ovvero: ...

