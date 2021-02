Il virologo Broccolo: “Usate AstraZeneca sugli over 55” (Di lunedì 15 febbraio 2021) È questo l’appello dell’esperto, che ai microfoni di TGCOM ha spiegato: “Ricordo che l’Ema e l’Oms hanno dato un giudizio favorevole per l’uso sugli over 55. Ecco il nostro appello: l’Aifa riveda il suo giudizio sul vaccino AstraZeneca“. Questo è l’appello lanciato dal virologo Francesco Broccolo, che ha spiegato: “Questo vaccino non blocca la trasmissione ma serve per evitare che il paziente finisca in terapia intensiva. Se lo togliamo agli over 55, lo diamo ai giovani? E che cosa serve ai giovani se non blocca la trasmissione del virus?”, si chiede l’esperto. Sulla fine della pandemia osserva: “Siamo ben distanti dalla fine. Da settembre ad ora abbiamo già tre varianti importanti che sfuggono ai vaccini e alle terapie”. “Auspico” aggiunge, “che il nuovo governo ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) È questo l’appello dell’esperto, che ai microfoni di TGCOM ha spiegato: “Ricordo che l’Ema e l’Oms hanno dato un giudizio favorevole per l’uso55. Ecco il nostro appello: l’Aifa riveda il suo giudizio sul vaccino“. Questo è l’appello lanciato dalFrancesco, che ha spiegato: “Questo vaccino non blocca la trasmissione ma serve per evitare che il paziente finisca in terapia intensiva. Se lo togliamo agli55, lo diamo ai giovani? E che cosa serve ai giovani se non blocca la trasmissione del virus?”, si chiede l’esperto. Sulla fine della pandemia osserva: “Siamo ben distanti dalla fine. Da settembre ad ora abbiamo già tre varianti importanti che sfuggono ai vaccini e alle terapie”. “Auspico” aggiunge, “che il nuovo gno ...

