I sovranisti perdono colpi

Alla radice di quello che è avvenuto in Italia fra gennaio e febbraio esistono fattori di carattere internazionale che hanno indebolito molto il sovranismo sia nel mondo che in Europa. Trump era la quintessenza del sovranismo. Egli ha fallito su tutti i piani. La sua implicita e insistita sottovalutazione della pandemia si è tradotta per gli Stati Uniti in tre disastri: uno sul piano sanitario, l'altro su quello economico, il terzo sul piano geopolitico. La conseguenza di questi disastri è stata la sua netta sconfitta elettorale, un distacco di ben 7 milioni di voti, distribuiti dei vari Stati. Certamente Trump ha fidelizzato ed estremizzato una parte cospicua dei 74 milioni di voti ottenuti. Non riconoscendo però i risultati elettorali egli ha assunto una posizione eversiva che si stava per tradurre in una tragedia e in una guerra civile. Questo sbocco è stato evitato per un pelo, il ...

