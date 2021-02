Granada-Napoli: probabili formazioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Granada-Napoli è in programma per giovedì 18 febbraio 2021. La partita sarà valevole per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 direttamente dal Estadio Nuevo Los Carmenes in Granada. Granada-Napoli: come arrivano le squadre? Il Granada non sta certamente attraversando un buon momento. Il club occupa l’ottavo posto in classifica a quota 30 punti. Il sesto posto, che vuol dire Europa, dista al momento sei punti occupato dal Villareal. In campionato il Granada è reduce dalla sconfitta interna contro l’Atletico Madrid di Simeone. La vittoria manca dal 12 gennaio nella gara contro l’Osasuna. Da lì in poi, il Granada ha raccolto solo tre punti in cinque partite. Il Napoli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021)è in programma per giovedì 18 febbraio 2021. La partita sarà valevole per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 direttamente dal Estadio Nuevo Los Carmenes in: come arrivano le squadre? Ilnon sta certamente attraversando un buon momento. Il club occupa l’ottavo posto in classifica a quota 30 punti. Il sesto posto, che vuol dire Europa, dista al momento sei punti occupato dal Villareal. In campionato ilè reduce dalla sconfitta interna contro l’Atletico Madrid di Simeone. La vittoria manca dal 12 gennaio nella gara contro l’Osasuna. Da lì in poi, ilha raccolto solo tre punti in cinque partite. Il...

