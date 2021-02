**Governo: verso assemblea congiunta M5S domani, Grillo frena il fronte del no** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il governo Draghi continua ad agitare il M5S. Oggi il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, volto noto del Movimento, ha detto forte e chiaro che non voterà la fiducia al nuovo esecutivo. Mentre la senatrice Bianca Laura Granato ha invitato al "buonsenso" che, a suo dire, passa attraverso il ritiro dei ministri grillini dalla squadra dell'ex numero uno della Bce. domani, viene spiegato, dovrebbe tenersi l'assemblea congiunta di deputati e senatori, in vista del voto di fiducia di mercoledì. Un'assemblea -al momento non ancora convocata- che si preannuncia drammatica, tanto che i beninformati dicono all'Adnkronos che è "attesa una mossa di Grillo nelle prossime ore" per frenare il fronte del no. Quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il governo Draghi continua ad agitare il M5S. Oggi il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, volto noto del Movimento, ha detto forte e chiaro che non voterà la fiducia al nuovo esecutivo. Mentre la senatrice Bianca Laura Granato ha invitato al "buonsenso" che, a suo dire, passa attrail ritiro dei ministri grillini dalla squadra dell'ex numero uno della Bce., viene spiegato, dovrebbe tenersi l'di deputati e senatori, in vista del voto di fiducia di mercoledì. Un'-al momento non ancora convocata- che si preannuncia drammatica, tanto che i beninformati dicono all'Adnkronos che è "attesa una mossa dinelle prossime ore" perre ildel no. Quanto ...

