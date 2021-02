Gli auguri di Biden a Draghi letti da Castellaneta e De Maio

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sarà anche prassi, ma il messaggio di congratulazioni di Joea Mariomerita uno sguardo ravvicinato. “Congratulazioni, premier Mario. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lei per approfondire la nostra forte relazione bilaterale, cooperare durante la sua leadership del G20, e affrontare le sfide globali dal Covid al cambiamento climatico”, ha twittato dall’account istituzionale il presidente degli Stati Uniti questa domenica, all’indomani del giuramento del governo italiano. Congratulations, Prime Minister Mario. I look forward to working closely with you to deepen our strong bilateral relationship, cooperate during your leadership of the G20, and address global challenges from COVID to climate change. — President(@POTUS) February 14, 2021 In diplomazia ...