Giovanni Parapini racconta Young Stories | «L’autenticità è un connotato di questa generazione e di queste storie» INTERVISTA ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Un viaggio nel mondo del web dal punto di vista dei più giovani. Una giornata intera nella vita e nelle occupazioni di 13 influencer under 25, che grazie alla Rete hanno superato paure, coltivato passioni e intrapreso professioni. Si intitola “” il format voluto da Rai per il Sociale e realizzato da “Stand by me”, disponibile su RaiPlay dal 5 febbraio. 13 puntate di circa dieci minuti ciascuna, cheno (dal momento del risveglio a quello della buonanotte) la routine, le relazioni familiari e sentimentali e la vita sui social dei protagonisti. Pensato per un pubblico di giovani e per la nuova offerta nativa digitale della Rai e di RaiPlay, il format è un ponte tra generazioni, un racconto che mette in luce l’enorme potenziale dei social network come luogo di dialogo e scambio continuo di esperienze. ...