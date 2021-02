GfVip, voti pilotati? Il gesto di Dayane uscita dal confessionale fa infuriare gli utenti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Atmosfera rovente al GfVip dove l’ombra dei voti pilotati si stende sulla casa. A far emergere il sospetto e infuriare il gli utenti, un gesto fatto da Dayane appena uscita dal confessionale. LEGGI ANCHE:– Ecco la clip di Rosalinda e Andrea che ha fatto il boom di visualizzazioni Questa sera verrà proclamato il terzo finalista di questa edizione del Grande Fratello e in ballo ci sono Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. A far discutere il popolo social, è il fatto che Dayane uscita dal confessionale, ha fatto capire a Rosalinda di essere in testa alle votazioni. “Come fai a saperlo – chiede la Cannavò – l’hai chiesto?” Se è vero questo siamo al limite del ... Leggi su funweek (Di lunedì 15 febbraio 2021) Atmosfera rovente aldove l’ombra deisi stende sulla casa. A far emergere il sospetto eil gli, unfatto daappenadal. LEGGI ANCHE:– Ecco la clip di Rosalinda e Andrea che ha fatto il boom di visualizzazioni Questa sera verrà proclamato il terzo finalista di questa edizione del Grande Fratello e in ballo ci sono Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. A far discutere il popolo social, è il fatto chedal, ha fatto capire a Rosalinda di essere in testa alle votazioni. “Come fai a saperlo – chiede la Cannavò – l’hai chiesto?” Se è vero questo siamo al limite del ...

