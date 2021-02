Genova | #ristoratoriuniti ancora in piazza Corteo in Sopraelevata | traffico in tilt

Ultime Notizie dalla rete : Genova #ristoratoriuniti

www.comune.genova.it - le notizie in Comune

...pagina fbLiguria, che hanno annunciato di scendere nuovamente in piazza domani contro il Governo. L'appuntamento è dalle 15 alle 18 davanti al Palazzo della Prefettura di. ...... soprattutto quelli che sono scesi in piazza ain queste settimane, anche quando i ... 'Chiediamo sconti sulla Tari e l'esenzione per il 2021' #I ristoratori genovesi in piazza ...GENOVA - "I ristoratori non sono interruttori, basta!", "Il governo ci sta distruggendo, consapevole di farlo", "Lavoro è vita, senza quello esiste solo paura e insicurezza": così i ristoratori, uniti ...Centinaia di lavoratori sono scesi in piazza a Genova dalle 15 con fischietti, qualche fumogeno, pentole, mestoli e cartelli per chiedere "di poter lavorare e rispetto: nNon siamo interruttori", hanno ...