Furti tra Giugliano e Parete, immortalata l’auto della banda: “Segnalate ai carabinieri” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un’Audi A3 grigia, color canna di fucile. Sarebbe questa l’auto su cui viaggia una banda di ladri di appartamento, presunti responsabili di diversi colpi messi a segno nelle ultime settimane. carabinieri e forze dell’ordine sono sulle tracce della vettura, immortalata anche ieri sera a Casacelle, Giugliano. Ladri d’appartamento, immortalata l’auto tra Giugliano e Parete La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un’Audi A3 grigia, color canna di fucile. Sarebbe questasu cui viaggia unadi ladri di appartamento, presunti responsabili di diversi colpi messi a segno nelle ultime settimane.e forze dell’ordine sono sulle traccevettura,anche ieri sera a Casacelle,. Ladri d’appartamento,traLa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NonmiLamento : Una serie di furti senza un colpevole, una sola telecamera in piazza che non funziona, poche decine di abitanti su… - news_bz : ?? Fermati dopo una raffica di furti ad #Appiano - luca_ziliotto : @GuidoCrosetto Propongo anche di metterli sorvegliare le strade visti i continui furti nei garage qui in zona (tra… - internapoli_it : RT @InterNapoli: #Furti in casa dei Vip, arrestata la banda dei #Ladri 'acrobati': tra le vittime Diletta Leotta e #Hakimi #DilettaLeotta s… - InterNapoli : #Furti in casa dei Vip, arrestata la banda dei #Ladri 'acrobati': tra le vittime Diletta Leotta e #Hakimi… -