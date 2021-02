Emergenza Covid-19, scuole chiuse fino al 27 febbraio a Durazzano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – scuole chiuse a Durazzano fino al 27 febbraio 2021, è la decisione, a scopo cautelativo e prudenziale, che ha assunto il sindaco Alessandro Crisci. Il comune sannita ad oggi conta la positività al Covid-19 di 23 persone. “Si comunica che, nell’intenzione di adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva Covid-19, il Sindaco con Ordinanza Sindacale n. 2 del 15 febbraio 2021 ha disposto: la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio del Comune di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –al 272021, è la decisione, a scopo cautelativo e prudenziale, che ha assunto il sindaco Alessandro Crisci. Il comune sannita ad oggi conta la positività al-19 di 23 persone. “Si comunica che, nell’intenzione di adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva-19, il Sindaco con Ordinanza Sindacale n. 2 del 152021 ha disposto: la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio del Comune di ...

