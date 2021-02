Covid, variante inglese nel 25% dei casi in Campania (Di lunedì 15 febbraio 2021) NAPOLI – In un caso su quattro i contagi registrati in Campania riguardano la cosiddetta variante inglese del virus. È questo il risultato di un’indagine sull’aumento dei campioni positivi registrati in Campania nelle ultime settimane in relazione a possibili varianti del virus. Lo studio di sorveglianza epidemiologica, condotto da istituto zooprofilattico, Tigem e ospedale Cotugno, prende in esame la diffusione territoriale del contagio attraverso il campionamento dei casi positivi, e ha già verificato che la percentuale di incidenza della “variante inglese” è del 25%. Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) NAPOLI – In un caso su quattro i contagi registrati in Campania riguardano la cosiddetta variante inglese del virus. È questo il risultato di un’indagine sull’aumento dei campioni positivi registrati in Campania nelle ultime settimane in relazione a possibili varianti del virus. Lo studio di sorveglianza epidemiologica, condotto da istituto zooprofilattico, Tigem e ospedale Cotugno, prende in esame la diffusione territoriale del contagio attraverso il campionamento dei casi positivi, e ha già verificato che la percentuale di incidenza della “variante inglese” è del 25%.

