Covid-19, Solinas rilancia la proposta: "Per entrare in Sardegna certificati sanitari" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, rilancia la sua proposta per cercare di arginare il numero di contagi da Covid 19 nella sua regione. Precisa che la situazione sull'isola sta migliorando, ma bisogna comunque difendersi dalle varianti. Per tale motivo, chi entra nella regione dovrà presentare il certificato di vaccinazione oppure il test che conferma la negatività. Questo sistema dovrebbe partire già prima dell'estate. L'intenzione di Solinas è quella di non ripetere lo stesso errore dello scorso anno quando sull'Isola erano arrivate migliaia di persone e il virus è circolato in modo esponenziale.

