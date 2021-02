Cisano | dopo il furto a scuola donati 5 nuovi pc per gli studenti

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilrisale alla notte tra il 4 e 5 febbraio. I ladri erano entrati nelle scuole medie forzando le porte con un piede di porco, portandosi via i computer portatili utilizzati dagliper la didattica a distanza. “Non trovo le parole per definire un atto del genere”, aveva commentato il sindaco diBergamasco, Andrea Previtali, che a distanza di pochi giorni ringrazia la società Spider per avere donato 5 pcdi zecca ai ragazzi. “Settimana scorsa mi ha chiamato Giuseppe Lupi, titolare della società, intenzionato a regalare 5computer – racconta il sindaco su Facebook – ed è così che questa mattina sono stati consegnati. Questa è la solidarietà fatta con atti concreti!”. L'articolo BergamoNews.

