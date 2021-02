BC Partners | fissata la deadline a a Suning per la cessione dell’Inter

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Laresta un argomento caldo. Gli ultimi dettagli della trattativa frae il fondo BCper il controllo della società Il primo posto in classifica non spegne le voci su una possibile. Secondo Corriere dello Sport, Bcha fissato unanella trattativa conindicando nel 31 marzo il termine ultimo. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24 Le due parti sono in continuo contatto per limare la differenza di 200 milioni fra la richiesta della dirigenza nerazzurra e l’offerta presentata dal fondo al termine della due diligence. Leggi su Calcionews24.com