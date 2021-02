Asia Argento: qual è il film di Dario Argento che ha citato a Pietro Senaldi? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Asia Argento ha citato 'la scena del tacco di scarpe in bocca' di un film di suo padre Dario Argento durante una lite con Pietro Senaldi: ecco di che film si tratta. Durante una lite furibonda tra Asia Argento e Pietro Senaldi a Non è l'Arena, su La7, l'attrice e regista ha citato la scena di un film di Dario Argento, quella "del tacco a spillo in bocca". Ebbene il film in questione è Tenebre, del 1982, e la scena di cui parla Asia è stata presa ad esempio come minaccia un po' colorita nei confronti del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha'la scena del tacco di scarpe in bocca' di undi suo padredurante una lite con: ecco di chesi tratta. Durante una lite furibonda traa Non è l'Arena, su La7, l'attrice e regista hala scena di undi, quella "del tacco a spillo in bocca". Ebbene ilin questione è Tenebre, del 1982, e la scena di cui parlaè stata presa ad esempio come minaccia un po' colorita nei confronti del ...

