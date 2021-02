Varianti Covid | Ricciardi | «Quella inglese più letale | rischio reinfezioni Serve lockdown totale»

(Di domenica 14 febbraio 2021) L'Italia, come il resto d'Europa, sotto schiaffo a causa della crescente minaccia legata alledel virus SarsCov2. L'allarme cresce di giorno in giorno e «non si può...

petergomezblog : Covid e varianti, Ricciardi: “Serve lockdown totale e immediato”. Il Cts sullo sci: “Non riaprire gli impianti, ma… - MediasetTgcom24 : Covid, Cts: se ci sono rischi da varianti, costretti a chiudere le scuole #Coronavirusitalia… - Corriere : C’è legame tra varianti e aumento dei contagi. Ma i vaccini scongiureranno la terza ondata - marzialex75 : RT @Phastidio: Cose da spiegare a quelli che chiedono 'pianificazioni' sulle riaperture. A giorni si richiude tutto. E vedrete che non è co… - elivito : RT @Open_gol: «Riaprire gli impianti sciistici è un rischio, la socialità connessa è pericolosa. Così come la presenza a scuola a causa del… -

Su tutto il sistema incombe anche l'incognita delledel, che se dovessero risultare resistenti ai vaccini, potrebbero compromettere la programmazione. Nelle ultime ore altre 424mila ...... che questa sera sarà ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, è quindi convinto che le misure attuali di contenimento non stiano funzionando, anche a causa delle nuoveche stanno ...La situazione dei contagi di Roccagorga rischiava di sfuggire al controllo. Per questo in serata la Regione Lazio ha emanato una ordinanza che dispone la zona rossa nel comune lepino.Valida anche per le Province autonome, l'ordinanza stabilisce quanto segue: “Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato ...