Vaccino, il Tar di Catania respinge il ricorso dei 'furbetti': 'No a seconda dose' (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Tar di Catania ha rigettato il ricorso presentato contro l'assessorato alla Salute della Regione Siciliana da alcune persone alle quale era stata somministrata la prima dose del Vaccino anti Covid -... Leggi su cataniatoday (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Tar diha rigettato ilpresentato contro l'assessorato alla Salute della Regione Siciliana da alcune persone alle quale era stata somministrata la primadelanti Covid -...

MediasetTgcom24 : Vaccino anto Covid, tar respinge ricorso 'furbetti': no a seconda dose #vaccinocovid - Open_gol : Avevano ricevuto la prima dose del vaccino anche se non erano in alcuna lista di attesa. Secondo il Tar di Catania,… - TgrRai : RT @TgrSicilia: il #Tar ha confermato il no al richiamo del #vaccino anti covid per i 'furbetti' nel ragusano. Chi soffre di altre patologi… - mapdig : Vaccino anti Covid, il Tar conferma stop ai furbetti. #Musumeci: 'No a scorciatoie' . Diventa esecutiva la decisi… - TgrSicilia : il #Tar ha confermato il no al richiamo del #vaccino anti covid per i 'furbetti' nel ragusano. Chi soffre di altre… -