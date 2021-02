Vaccini, consegnate 292.800 dosi Astrazeneca e 132mila dosi Moderna (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono state consegnate tutte le 292.800 dosi del vaccino Astrazeneca e le 132.000 del vaccino Moderna, arrivate tra l'11 e il 12 febbraio presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono statetutte le 292.800del vaccinoe le 132.000 del vaccino, arrivate tra l'11 e il 12 febbraio presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della ...

Sono state consegnate tutte le 292.800 dosi del vaccino AstraZeneca e le 132.000 del vaccino Moderna, arrivate tra l'11 e il 12 febbraio presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa. Dopo la ...

Intanto il Tar della Siilia conferma lo stop alle seconde dosi per i 'furbetti'. Pregliasco: il sistema dei colori rischia di andare incrisi con la variante inglese ...

La Difesa annuncia di aver consegnato altre 400mila dosi di vaccini tra AstraZeneca e Moderna, un C27J è atterrato a Decimomannu ...

