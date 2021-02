Un Posto al sole, trame dal 15 al 19 febbraio: proposte, bugie e tradimenti (Di domenica 14 febbraio 2021) Anticipazioni Un Posto al sole dal 15 al 19 febbraio 2021 con nuovi importanti colpi di scena tra proposte, tradimenti e tante bugie. Che cosa sta per succedere a Palazzo Palladini? La svolta tra Clara e Alberto Nuove imperdibili puntate per una settimana Un Posto al sole dal 15 al 19 febbraio che darà il tempo ai fan della soap di “respirare”. C'è spazio anche per una piccola parentesi simpatica, infatti Patrizio e Vittorio sono stufi del nuovo vicino Samuel e di tutte quante le sue canzoni cantate e suonate con la chitarra. Una vera tortura che prima o poi dovrà terminare. I due ragazzi, sempre complici uno dell'altro, concordano per uno scherzo da fargli così che finalmente faccia silenzio. Samuel cade nella rete ma nessuno sa che ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 14 febbraio 2021) Anticipazioni Unaldal 15 al 192021 con nuovi importanti colpi di scena trae tante. Che cosa sta per succedere a Palazzo Palladini? La svolta tra Clara e Alberto Nuove imperdibili puntate per una settimana Unaldal 15 al 19che darà il tempo ai fan della soap di “respirare”. C'è spazio anche per una piccola parentesi simpatica, infatti Patrizio e Vittorio sono stufi del nuovo vicino Samuel e di tutte quante le sue canzoni cantate e suonate con la chitarra. Una vera tortura che prima o poi dovrà terminare. I due ragazzi, sempre complici uno dell'altro, concordano per uno scherzo da fargli così che finalmente faccia silenzio. Samuel cade nella rete ma nessuno sa che ...

m_scaglia : Borgen è la versione danese di Un posto al sole. La politica è un’altra cosa - EverettRilke : Fammi posto,che è freddo stamani. Eppure il sole sembra una carezza,illumina anche gli angoli nascosti del sottobo… - m77c : (Il punto è perché creare corsi in palestra per sole donne? Per ghettizzarsi ulteriormente? Alla faccia della parit… - Stelio_Bonsegna : @beatrice_tom @francoliver2 Vi meravigliate? Questi sono i kompagni rancorosi, in cerca di un posto al sole, anche se non meritano. - ppaolo62 : VENDESI AMPIO APPARTAMENTO DI CIRCA MQ. 132 IN ZONA CAILUNGO | CAILUNGO: Vendesi ampio appartamento di circa mq. 1… -