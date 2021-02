Teresa Ciabatti tra invidia e consapevolezza racconta la natura umana (Di domenica 14 febbraio 2021) Nei libri di Teresa Ciabatti, finzione e realtà sono una cosa sola: alcuni dettagli sono credibili, veri, rintracciabili; altri sono frutto unicamente della sua immaginazione. La cosa straordinaria è che, tra i due, è impossibile scegliere. Lavorano insieme, fianco a fianco, e riescono a portare il racconto – la cosa, cioè, narrata – ad un altro livello: non superiore, ma altro, differente, alieno. La scrittura di Teresa Ciabatti ha un ritmo preciso, riconoscibile; ha, insomma, una voce. Quando si parla dei suoi libri, spesso si parla di cattiveria, di commenti smaliziati, diretti, taglienti. E invece quella di Teresa Ciabatti è solo onestà. Vede il mondo per quello che è, e lo fotografa. A volte, forse, lo capovolge, sceglie un’angolazione particolare, più adombrata: ma cattura ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Nei libri di, finzione e realtà sono una cosa sola: alcuni dettagli sono credibili, veri, rintracciabili; altri sono frutto unicamente della sua immaginazione. La cosa straordinaria è che, tra i due, è impossibile scegliere. Lavorano insieme, fianco a fianco, e riescono a portare il racconto – la cosa, cioè, narrata – ad un altro livello: non superiore, ma altro, differente, alieno. La scrittura diha un ritmo preciso, riconoscibile; ha, insomma, una voce. Quando si parla dei suoi libri, spesso si parla di cattiveria, di commenti smaliziati, diretti, taglienti. E invece quella diè solo onestà. Vede il mondo per quello che è, e lo fotografa. A volte, forse, lo capovolge, sceglie un’angolazione particolare, più adombrata: ma cattura ...

