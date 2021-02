Scandone il cuore non basta | la capolista Rieti vince al Del Mauro

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ennesima debacle per laAvellino. La formazione irpina esce sconfitta (77-88) contro la Real Sebastiani. Nonno i 14 punti di Brunetti, 17 di Ani per piazzare la zampata al Pala del. Laresta ancorata all’ultimo posto del Girone D1 di Seri B. “Nonostante la sconfitta sono contento della prestazione dei miei ragazzi – ammette coach Gianluca De Gennaro – Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela a viso aperto contro tutti, ma soprattutto contro la. Non era semplice affrontare questa fisicità. C’è qualcosa da correggere in questo momento”. “Non mi soffermo sui singoli – conclude il tecnico – Tutti hanno dato molto in campo. Dobbiamo continuare a lavorare come fatto la scorsa ...

Ultime Notizie dalla rete : Scandone cuore

Avlive

- ha affermato il dirigente biancoverde - È unache regalerà a tutti grandi soddisfazioni. Un ringraziamento dia tutto il roster, in particolar modo ai tre 'cantanti' Valerio Costa, ...... ma ci mettono il massimo in tutto quello che fanno; l'impegno di tutti è massimo! E' unache regalerà a tutti grandi soddisfazioni. Un ringraziamento dia tutto il roster, in ...Avellino – Ennesima debacle per la Scandone Avellino. La formazione irpina esce sconfitta (77-88) contro la Real Sebastiani Rieti. Non bastano i 14 punti di Brunetti, 17 di Ani per piazzare la zampata ...RIETI – Le formazioni di vertice della pallacanestro reatina si apprestano a vivere una giornata di campionato impegnativa e difficile, sia pure per contrapposte ragioni. La Npc affronta domenica al P ...