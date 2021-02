Per il Pd ipotesi tutte donne come sottosegretarie (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – Nicola Zingaretti indicherà solo donne per i posti di sottosegretario nel governo Draghi. È la contromossa del leader Pd- spiega Repubblica- dopo che i capicorrente Dem si sono assicurati le postazioni di ministri nell’esecutivo. L’ipotesi di indicare solo sottosegretari donne sarà tuttavia condizionata al grado di libertà che il premier lascerà ai partiti nella composizione della squadra di governo. Leggi su dire (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – Nicola Zingaretti indicherà solo donne per i posti di sottosegretario nel governo Draghi. È la contromossa del leader Pd- spiega Repubblica- dopo che i capicorrente Dem si sono assicurati le postazioni di ministri nell’esecutivo. L’ipotesi di indicare solo sottosegretari donne sarà tuttavia condizionata al grado di libertà che il premier lascerà ai partiti nella composizione della squadra di governo.

