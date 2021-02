Palmiro Buonaiuto area manager della Campania per il gruppo Credem

Ultime Notizie dalla rete : Palmiro Buonaiuto

Il Denaro

Palmiro Buonaiuto è il nuovo area manager di Credem in Campania. Il professionista è da 19 anni nell'organico del gruppo bancario e nella nuova ...Stefano Pasini è stato sostituito da Lorenzo Autano come area manager per la Liguria e Pierluigi Sottile da Palmiro Buonaiuto come area manager per la Campania. Pasini e Sottile nominati responsabili ...