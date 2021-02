Olimpia Milano, Datome: “Siamo maturi, non dobbiamo fermarci adesso” (Di domenica 14 febbraio 2021) “Siamo maturi abbastanza per capire che a fine stagione, parlando del campionato, si ripartirà da zero. Siamo un ottimo livello, abbiamo dato prova di grande pallacanestro e abbiamo dato una bella immagine di noi stessi. È bello perché un trofeo ti dà quella benzina extra che ti spinge ad andare avanti. dobbiamo essere umili, ambiziosi e affamati. Non dobbiamo fermarci adesso”. Queste le parole di Gigi Datome, premiato come MVP della finale delle Final Eight di Coppa Italia tra l’Olimpia Milano e Pesaro e vinta dai suoi dell’AX con un netto 87-59. L’ex giocatore NBA sa cosa vuol dire disputare partite ai massimi livelli e dimostra ancora una volta quale sia la sua mentalità vincente: “E’ bello quando c’è un gruppo che ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) “abbastanza per capire che a fine stagione, parlando del campionato, si ripartirà da zero.un ottimo livello, abbiamo dato prova di grande pallacanestro e abbiamo dato una bella immagine di noi stessi. È bello perché un trofeo ti dà quella benzina extra che ti spinge ad andare avanti.essere umili, ambiziosi e affamati. Non”. Queste le parole di Gigi, premiato come MVP della finale delle Final Eight di Coppa Italia tra l’e Pesaro e vinta dai suoi dell’AX con un netto 87-59. L’ex giocatore NBA sa cosa vuol dire disputare partite ai massimi livelli e dimostra ancora una volta quale sia la sua mentalità vincente: “E’ bello quando c’è un gruppo che ...

