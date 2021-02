Napoli, Osimhen nello spogliatoio Juve per incontrare Ronaldo (Di domenica 14 febbraio 2021) In campo è un tenace avversario ma, al triplice fischio finale dell'arbitro, Victor Osimhen può tornare ad essere un semplice ragazzo - o quasi - di 22 anni che ha la fortuna di fare il lavoro ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 febbraio 2021) In campo è un tenace avversario ma, al triplice fischio finale dell'arbitro, Victorpuò tornare ad essere un semplice ragazzo - o quasi - di 22 anni che ha la fortuna di fare il lavoro ...

SilviaPrato1 : RT @JPeppp: A Napoli stanno crocifissando Osimhen per queste foto. Tifoseria malata. - aureliodeluise : RT @JPeppp: A Napoli stanno crocifissando Osimhen per queste foto. Tifoseria malata. - sportli26181512 : Napoli, Osimhen nello spogliatoio Juve per incontrare Ronaldo: Avversari in campo, amici fuori: l'attaccante azzurr… - Andrea842631710 : @Torrenapoli1 È d’obbligo non perdere domenica contro l’altalanta.Un pari.Siamo in scia dobbiamo reggere e limitare… - Paolo_ADP10 : RT @JPeppp: A Napoli stanno crocifissando Osimhen per queste foto. Tifoseria malata. -