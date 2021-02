Morto il ricercatore David Katzenstein: cercava una cura per l’AIDS (Di domenica 14 febbraio 2021) Il ricercatore si è spento a 69 anni per delle complicazioni legate al covid. Era in prima linea per scoprire una cura dell’AIDS. Pioniere della medicina moderna e ricercatore contro la grave malattia dell’AIDS, si è spento lo scorso 24 gennaio David Katzenstein a 69 anni. A portarselo via una complicazione legata al contagio del coronavirus, preso dal ricercatore in Zimbabwe dove lavorava ed effettuava sperimentazioni contro una malattia che ha ancora molti misteri da svelare. Ed era proprio conosciuto per ciò che stava dando alla medicina riguardo questa spaventosa malattia infettiva, che ha mietuto moltissime vittime e tutt’ora ne miete. LEGGI ANCHE >>> AIDS Running in Music a Milano: venerdì 20 la corsa per la ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilsi è spento a 69 anni per delle complicazioni legate al covid. Era in prima linea per scoprire unadel. Pioniere della medicina moderna econtro la grave malattia del, si è spento lo scorso 24 gennaioa 69 anni. A portarselo via una complicazione legata al contagio del coronavirus, preso dalin Zimbabwe dove lavorava ed effettuava sperimentazioni contro una malattia che ha ancora molti misteri da svelare. Ed era proprio conosciuto per ciò che stava dando alla medicina riguardo questa spaventosa malattia infettiva, che ha mietuto moltissime vittime e tutt’ora ne miete. LEGGI ANCHE >>> AIDS Running in Music a Milano: venerdì 20 la corsa per la ...

