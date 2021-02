Mina Settembre 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Leggi su tpi

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ci sarà una(2) di? I tanti fan della serie tv, in onda oggi – domenica 14 febbraio 2021 – con l’ultima puntata, se lo stanno chiedendo. La risposta ufficiale, ve lo diciamo subito, non c’è. La Rai – per il momento – non ha annunciato lavorazioni in corso o nel prossimo futuro, ma – visti i buoni ascolti – non è da escludere qualche sorpresa a breve. Intanto la protagonista, Serena Rossi, interpellata via socialpossibilità di una(2) dinon si è sbilanciata più di tanto, ma a suon di emoticon ha fatto intendere che ci sono delle concrete possibilità. O almeno lei ci spera. Staremo a vedere. Streaming e diretta tv Abbiamo visto se ci sarà o meno una ...