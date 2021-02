Milan dominato dallo Spezia, Pioli: «La nostra peggior partita» – VIDEO (Di domenica 14 febbraio 2021) Per Stefano Pioli quella del Milan contro lo Spezia è stata la peggior partita dei rossoneri in questa stagione. Le sue parole Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa analizzando la sconfitta per 2-0 sul campo dello Spezia. Queste le sue parole. SCONFITTA MERITATA – «Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha giocato meglio di noi. E’ stata sicuramente la nostra peggior partita e la nostra prima vera sconfitta. Difficile dare spiegazioni perché ero sicurissimo di quello visto in settimana. Purtroppo è stata una serata storta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Per Stefanoquella delcontro loè stata ladei rossoneri in questa stagione. Le sue parole Il tecnico delStefanoha parlato in conferenza stampa analizzando la sconfitta per 2-0 sul campo dello. Queste le sue parole. SCONFITTA MERITATA – «Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha giocato meglio di noi. E’ stata sicuramente lae laprima vera sconfitta. Difficile dare spiegazioni perché ero sicurissimo di quello visto in settimana. Purtroppo è stata una serata storta». Leggi su Calcionews24.com

