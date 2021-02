Maltempo, oltre mille interventi dei Vigili del Fuoco in ultime 24 ore (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore neve, forte vento e piogge intense hanno particolarmente interessato alcune regioni italiane: in Campania a partire dalla scorsa mattinata sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco, specialmente nelle provincie di Napoli e Salerno, oltre 300 interventi per alberi pericolanti, rimozione ostacoli, ripristino della viabilità. In Toscana sono stati svolti 310 interventi, il maggior numero tra Firenze e Prato. In serata le condimento apparivano in miglioramento. stata interessata da avverse condizioni meteo. Particolarmente interessate le provincie di Firenze e Prato. E sono 110 gli interventi in Emilia Romagna, Bologna e Forlì le province più colpite dal Maltempo. L’Abruzzo è stato interessato da forti nevicate che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nelle24 ore neve, forte vento e piogge intense hanno particolarmente interessato alcune regioni italiane: in Campania a partire dalla scorsa mattinata sono stati effettuati daidel, specialmente nelle provincie di Napoli e Salerno,300per alberi pericolanti, rimozione ostacoli, ripristino della viabilità. In Toscana sono stati svolti 310, il maggior numero tra Firenze e Prato. In serata le condimento apparivano in miglioramento. stata interessata da avverse condizioni meteo. Particolarmente interessate le provincie di Firenze e Prato. E sono 110 gliin Emilia Romagna, Bologna e Forlì le province più colpite dal. L’Abruzzo è stato interessato da forti nevicate che ...

