Live Non è la d’Urso: anticipazioni oggi 14 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Che cosa ci riserverà la puntata di oggi, 14febbraio 2021, di Live Non è la d’Urso? Quali ospiti animeranno lo studio del programma condotto da Barbara d’Urso? Come annunciato dalla conduttrice, ci saranno Alba Parietti e Rita Rusic contro le 5 sfere, Francesco Baccini avrà un nuovo confronto e si parlerà di coppie tradite… Barbara d’Urso, come ogni venerdì sera, in coda al suo programma Pomeriggio Cinque, ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 febbraio 2021) Che cosa ci riserverà la puntata di, 142021, diNon è la? Quali ospiti animeranno lo studio del programma condotto da Barbara? Come annunciato dalla conduttrice, ci saranno Alba Parietti e Rita Rusic contro le 5 sfere, Francesco Baccini avrà un nuovo confronto e si parlerà di coppie tradite… Barbara, come ogni venerdì sera, in coda al suo programma Pomeriggio Cinque, ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

fanpage : 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau'… - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - rtl1025 : “Per baciarti le labbra Non mi basta la voce Ma ho bisogno che tu ti ricordi di me ? @MarroneEmma apre la… - charlvsando : MA LANDO FA UNA LIVE TRA UN ORA? E IO NON SONO A CASA? - greerossi07 : @supernamolisa18 Ma lo ha detto lei? Perché io non guarderò più il live fino a lunedì sera. -