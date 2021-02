Lite Agnelli Conte, Materazzi: «Il mister è sempre più interista» (Di domenica 14 febbraio 2021) Marco Materazzi commenta la Lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte in occasione della semifinale di Coppa Italia: le sue parole Marco Materazzi, intervenuto a 90° minuto, ha parlato della Lite tra Agnelli e Conte in Juve-Inter di Coppa Italia. Conte-Agnelli – «Sono cose che possono succedere in campo, soprattutto in questo caso il fatto che non ci fosse il pubblico lo ha accentuato. La cosa positiva che ho notato è che Conte è sempre più interista. Poi ha fatto bene a chiedere scusa e mi auguro anche che lo facciano gli altri». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Marcocommenta latra Andreae Antonioin occasione della semifinale di Coppa Italia: le sue parole Marco, intervenuto a 90° minuto, ha parlato dellatrain Juve-Inter di Coppa Italia.– «Sono cose che possono succedere in campo, soprattutto in questo caso il fatto che non ci fosse il pubblico lo ha accentuato. La cosa positiva che ho notato è chepiù. Poi ha fatto bene a chiedere scusa e mi auguro anche che lo facciano gli altri». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Ripeto, spiace che a tutti sfugga il lato comico della lite (in sè normalissima, come ne accadono tante sui campi d… - ZZiliani : Una sola cosa supera in tristezza la lite da cortile tra #Agnelli e #Conte: il #Tapiro. - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Nessun accenno alla lite Conte-Agnelli nel comunicato del Giudice Sportivo - junews24com : Materazzi è sicuro: «Lite con Agnelli? Conte è sempre più interista» - - realwarriale2 : Ma com'è arzillo oggi il mio alias! La vittoria di @sscnapoli su @juventusfc lo ha fatto rinascere. Appena Paola Fe… -