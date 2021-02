Ilenia | il volto del killer ripreso da una telecamera

(Di domenica 14 febbraio 2021) Redazione Il video in mano ai pm. Un testimone: «Il marito disse che avrebbe mandato uno a farle la festa» Si aggrava la posizione del 53enne Claudio Nanni, l'ex marito diFabbri, la 43anni trovata sgozzata alle prime luci di sabato 6 febbraio nella sua casa di Faenza (Ravenna). Il filmato di unadi sicurezza potrebbe infatti fornire un aiuto importante alle indagini sull'assassinio della donna per il quale il principale indagato è proprio Nanni. Infatti gli inquirenti sono riusciti a isolare alcuni fotogrammi che riprendono un individuo aggirarsi intorno alla casa della donna in un orario compatibile con quello del delitto, avvenuto intorno alle 6 del mattino. Quella che appare nel video potrebbe essere la stessa persona che l'amica della figlia della vittima, presente nella residenza in quei momenti, potrebbe aver ...

cd_00001 : RT @TgrRai: ?? Omicidio su commissione: è questa l'ultima pista per dare un volto all'assassino di Ilenia, a #Faenza. La donna ha lottato co… - TgrRai : ?? Omicidio su commissione: è questa l'ultima pista per dare un volto all'assassino di Ilenia, a #Faenza. La donna h… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilenia volto

il Giornale

Proseguono le indagini per dare unal killer che sabato scorso ha sgozzatoFabbri , la 46enne trovata senza vita sabato scorso nel suo appartamento di Faenza (Ravenna). Nel registro degli indagati è stato iscritto per ...Attualmente iscritto nel registro degli indagati è solo l'ex marito di, Claudio Nanni, col quale era in corso un difficile percorso di divorzio dopo la separazione ufficiale di qualche anno fa.Il filmato di una telecamera di sicurezza potrebbe infatti fornire un aiuto importante alle indagini sull'assassinio della donna per il quale il principale indagato è proprio Nanni. Infatti gli inquir ...Gli specialisti della polizia Scientifica sono al lavoro per ‘ripulire’, come si dice in gergo, l’immagine che una telecamera privata ha captato poco prima dell’alba del 6 febbraio in ziona via Corbar ...