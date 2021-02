Giuseppe Conte da record su Facebook | post di commiato supera il milione di like

fattoquotidiano : Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori d… - myrtamerlino : Un'uscita di scena elegante, sobria con tanti applausi. Il giusto tributo per il Premier uscente Giuseppe #Conte do… - SkyTG24 : Pochi minuti dopo il passaggio di consegne, con il picchetto d’onore e la simbolica cerimonia della campanella, l'e… - francornldi : RT @RoccoTodero: SU GIUSEPPE CONTE BASTA SCIOCCHEZZE #Draghi #Conte - gjscco : RT @pinasecchi: Questo s.t.r. inizia gia' a comandare????? Sara' meglio che il M5S non dia la fiducia a draghi ed andiamo a votare!! Io riv… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

'Boom' sui social per. Il messaggio con il quale l'ex premier si è congedato da palazzo Chigi ha ottenuto al momento 1,1 milioni di like, i commenti hanno superato quota 300mila e le condivisioni sfiorano ...- 'Avevamo tracciato un percorso di sperimentazione politica con: un dialogo tra sud e nord, un confronto non facile tra forze produttive e mondo del lavoro, un incontro tra chi ha bisogno di protezione e chi può offrirla durante questa crisi ...(Adnkronos) - (Adnkronos) - 'Avevamo tracciato un percorso di sperimentazione politica con Giuseppe Conte: un dialogo tra sud e nord, un ...Roma, 14 feb (Adnkronos) - 'Boom' sui social per Giuseppe Conte. Il messaggio con il quale l'ex premier si è congedato da palazzo Chigi ha ottenuto al momento 1,1 milioni di like, i commenti hanno sup ...