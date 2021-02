Fonseca | Bellissima Roma | sono soddisfatto Poi svela la scommessa con Veretout

sportli26181512 : Fonseca dopo Roma-Udinese: 'Veretout decisivo. Dzeko titolare col Braga? Vediamo': L'allenatore giallorosso soddisf… - IlgiallorossoIt : Il commento del tecnico portoghese alla vittoria contro l'Udinese: 'Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, agg… - sportli26181512 : Fonseca: 'Contavano solo i tre punti ma gran gara. E la scommessa con Veretout...': Fonseca: 'Contavano solo i tre… - ItaSportPress : Roma, Fonseca: 'Bellissima partita. A Veretout ho detto che deve fare più di 10 gol' - - Gazzetta_it : #Roma, #Fonseca: 'Bellissima partita, contava solo fare tre punti' -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Bellissima

"Sono molto soddisfatto - ha commentatoa fine partita - . Siamo entrati bene in partita, ... era importante non prendere gol, penso che abbiamo fatto unapartita"....riesce difficile catalogare le aspirazioni di questa squadra che per mezzora sa essere(...non demorde, pensando anche alla insidiosa trasferta di Braga per l'Europa League. La ...Paulo Fonseca, tecnico della Roma ... Nel secondo tempo abbiamo gestito bene la partita, importante non prendere gol. Abbiamo fatto una bellissima partita». DZEKO E BORJA MAYORAL – «Sono due giocatori ...Il commento del tecnico portoghese alla vittoria contro l'Udinese: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, aggredendo subito l'avversario" Nel postparti ...