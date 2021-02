D’Aversa | “Verona non è l’ultima spiaggia ma dobbiamo giocare come se fosse una finale”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 14 febbraio 2021) Roberto, tecnico del Parma, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Hellas: Che partita sarà? E’?“Mancano tante partite ma domani va affrontatauna, cosìle altre. Il campionato non finisce domani, ma noi non possiamo dipendere dagli altri ma dal nostro percorso. Domaniandare asenza alibi. Oggi pomeriggiopensare che domani andremo a fare una, punto”. Cornelius è rientrato, giocherà lui in avanti?“Pellè ieri non si è allenato e si è fermato stamattina, in quel ruolo devo valutare chi far partire. Cornelius è stato fermo tre giorni, può partire dall’inizio ma valuteremo fino alla fine, va ...