Covid, Pregliasco: "in crisi il sistema dei colori, necessario rivedere i parametri" (Di domenica 14 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il virologo Fabrizio Pregliasco ha lanciato un nuovo avvertimento: il sistema dei colori delle regioni ha un nuovo nemico che rischia di mettere in discussione i parametri fino a provocarne la crisi. In particolare, ha rivelato Pregliasco in un'intervista al Messaggero, "rischia di essere messo in crisi dalla variante inglese visto che ha una velocità di trasmissione differente, più alta. Potrebbe essere necessario rivedere i parametri". "Siamo sì in una condizione di stabilità, ma con alcuni parametri che tendono al peggio – ha spiegato il virologo dell'Università Statale di Milano -. Questo ha causato il passaggio di alcune Regioni nella fascia arancione, magari non con dati ...

