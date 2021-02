Arsenal | Wenger | “Feci di tutto per prendere Vardy | ma preferì il Leicester”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Arsèneha guidato l’dal 1996 al 2018, allenando grandi calciatori e scrivendo la storia del club. L’ex allenatore francese ha concesso un’intervista all’emittente BeIN Sports, raccontando vari aneddoti da tecnico dei Gunners.ha pensato di soffermarsi sul mancato acquisto del cartellino di Jamie, attaccante particolarmente stimato dal tecnico transalpino. “È fenomenale, è sempre al centro del gioco. Non esce mai dalla partita. I grandi attaccanti che mi piacciono sono sempre convinti di poter segnare in qualunque momento, non perdono mai la fiducia.diper prenderlo, gli offrii molto denaro, ma ilvoleva vincere il campionato nel 2016 e Srivaddhanaprabha non voleva assolutamente perderlo. Gli proposero un contratto più ...

