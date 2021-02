Allarme Ebola in Guinea. Le autorità locali: “Nuova epidemia” (Di domenica 14 febbraio 2021) Allarme Ebola in Guinea. Le autorità locali: “Siamo di fronte a una Nuova epidemia”. L’Oms pronto ad intervenire. ROMA – Allarme Ebola in Guinea. La notizia è stata confermata dal capo dell’agenzia sanitaria, Sakoba Keita, che ha parlato di “una Nuova epidemia“. I controlli sono scattati dopo sette presunti casi e tre morti. Si tratta dei primi decessi dal 2016 causati dalla febbre emorragica. La situazione sembra essere sotto controllo e nelle prossime settimane potrebbero arrivare i primi aiuti dall’Oms per aiutare il Paese a suberare questa Nuova emergenza. epidemia che, insieme al Covid-19, rischia di provocare diverse difficoltà alla ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021)in. Le: “Siamo di fronte a una”. L’Oms pronto ad intervenire. ROMA –in. La notizia è stata confermata dal capo dell’agenzia sanitaria, Sakoba Keita, che ha parlato di “una“. I controlli sono scattati dopo sette presunti casi e tre morti. Si tratta dei primi decessi dal 2016 causati dalla febbre emorragica. La situazione sembra essere sotto controllo e nelle prossime settimane potrebbero arrivare i primi aiuti dall’Oms per aiutare il Paese a suberare questaemergenza.che, insieme al Covid-19, rischia di provocare diverse difficoltà alla ...

